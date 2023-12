L’imperdibile “White Rabbit Red Rabbit” alla Sala Maddalena di Curtatone il 15 dicembre

Venerdì 15 dicembre si terrà l’ultimo spettacolo previsto nella rassegna 4D TEATRO nella Stagione teatrale ottobre-dicembre 2023: WHITE RABBIT RED RABBIT un testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour, in scena alle ore 21.00 presso Sala Maddalena, Corte Maddalena (Via Pilla 53, Curtatone, Mantova).

WHITE RABBIT RED RABBIT è un esperimento sociale in forma di spettacolo. L’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi. Ci sono regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. Deve arrivare sul palco portando in dote coraggio e leggerezza, intraprendenza, ironia e intelligenza.

WHITE RABBIT RED RABBIT è un testo teatrale scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour nel 2010, in un momento in cui non aveva possibilità di comunicare con l’esterno del suo Paese. Lo spettacolo è il sogno realizzato di un dialogo impossibile, un gioco teatrale contro ogni censura e distanza, un incontro ravvicinato che mette sullo stesso piano emotivo autore, attore e spettatore. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2011 all’Edimburgh Fringe Festival, è stato tradotto in 25 lingue e conta più di mille repliche in tutti i continenti. In Italia è stato interpretato, tra gli altri, da: Marco Baliani, Lella Costa, Gioele Dix, Davide Enia, Iaia Forte, Fabrizio Gifuni, Claudio Gioè, Vinicio Marchioni, Lino Musella, Fausto Russo Alesi, Amanda Sandrelli e Arianna Scommegna.

A portarlo in scena a Mantova sarà Paolo Li Volsi, nato a Palermo e diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, attore di molti spettacoli di Carrozzeria Orfeo. In oltre vent’anni di carriera ha collaborato, oltre che con Carrozzeria Orfeo, con Marco Sciaccaluga, Giorgio Gallione, Davide Livermore, Stefano Bollani, Leo Muscato, Paolo Fresu, Aleph Viola, Tindaro Granata e Isa Danieli.

WHITE RABBIT RED RABBIT è uno spettacolo con la produzione italiana di 369 gradi, interpretato da Paolo Li Volsi per Carrozzeria Orfeo, promosso all’interno del progetto “Corte Distanze” con il sostegno di Fondazione Cariplo.

4D TEATRO è una rassegna di eventi teatrali e performance curata dalle quattro compagnie teatrali consolidate di Mantova, unite per promuovere la drammaturgia contemporanea riportando il pubblico alla socialità ed allo stare insieme rendendolo, al contempo, parte attiva dello spettacolo. Quattro diversi modi di fare teatro che trovano, dunque, nel teatro stesso e nel desiderio di portare il pubblico agli spettacoli un fil rouge che ha accompagnato le quattro compagnie a creare una stagione teatrale in un’ottica – anche – di contaminazione di pubblico. Teatro Magro, Ars Creazione e Spettacolo, Teatro All’Improvviso e Carrozzeria Orfeo, realtà professionali che operano nel settore dello Spettacolo dal Vivo (teatro contemporaneo) con esperienza pluridecennale, sia a livello locale che nazionale e internazionale, presentano una rassegna di eventi teatrali e performance di forte impatto collaborativo per mettersi a servizio della comunità, creando una rete di offerta culturale differenziata per luoghi, target e per funzioni. Le 4 realtà coinvolte nel progetto sono in grado, in linea con l’input dato dall’amministrazione comunale tre anni fa, di strutturare in modo organizzato una cabina di regia volta allo sviluppo di una progettualità comune, che intende mettere al centro il teatro in funzione dello spettatore.

4D TEATRO 2023: la nuova stagione di teatro contemporaneo a Mantova realizzata con il contributo di Gruppo Tea, Fondazione Banca Agricola Mantovana e Comune di Mantova.

Si consiglia la prenotazione e-mail: 4dteatro@gmail.com o al telefono: + 39 3491984615; il prezzo del biglietto unico: 12€ (il ricavato della serata sosterrà il fondo “Un anno per la libertà di scrittura” indirizzato alla creazione di una residenza di drammaturgia rivolta a giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024 in Sardegna con la collaborazione di Italian and American Playwrights Project). Per maggiori informazioni scrivere a 4dteatro@gmail.com .

(12 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata















Mi piace: Mi piace Caricamento...