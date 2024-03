Innovazione. Domani Layla Pavone a “The Good The Trend & The Brand”

Domani, giovedì 7 marzo, alle ore 11, presso Retex Headquarters, in via Gaetano de Castillia 23, la coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, parteciperà a “The Good, the Trend & the Brand”, evento di presentazione della seconda edizione dell’omonima ricerca che indaga la correlazione tra i set valoriali e le performance dei brand.

All’incontro, organizzato da Retex e Connexia, in collaborazione con TrendWatching e Brand Finance, Pavone interverrà con Zornitza Kratchmarova di Retex, Emanuela Angori di Webuild, Chiara Faenza di Coop Italia e Michele Sarzana di Fastweb.

(6 marzo 2024)

