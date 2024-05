di Redazione Lombardia

Il sindaco di Corte Palara Claudio Manara è stato trovato senza vita in municipio, si sarebbe tolto la vita. Manara era ricandidato per un secondo mandato. Aveva sessantasette anni ed era originario di Cremona; aveva presentato da poche ore la sua lista per per le amministrative in sala consiliare.

(29 maggio 2024)

