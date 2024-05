Majorino (PD), Vizzolo Predabissi: “Regione sia trasparente e fornisca tutti gli elementi per capire cosa è successo”

di Redazione Politica

“Regione Lombardia fornisca in modo trasparente tutti gli elementi per capire cosa è realmente accaduto nelle notti scorse all’ospedale di Vizzolo Predabissi. Bene che una commissione apposita sia già sul posto e intenda ricostruire la vicenda, ma chiediamo di sapere cosa non ha funzionato nella catena di sorveglianza interna alla struttura. I fatti sono troppo gravi e si sono verificati proprio là dove i cittadini dovrebbero sentirsi più protetti, da tutti i punti di vista”, lo ribadisce Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, a proposito della tragica vicenda di Vizzolo Predabissi.

(31 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata