Majorino (Pd). Attacco sessista a Schlein: la consigliera di Fratelli d’Italia di San Donato milanese si dovrebbe dimettere subito

Dimissioni subito per Stefania Bruschi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia di San Donato Milanese. A chiederle è il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino, a seguito del violento attacco sessista contro la segretaria del Pd Elly Schlein, scritto a commento di un post del suo capogruppo Guido Massera. Bruschi ironizza sul fatto che nessuno violenterebbe la segretaria dem e conclude con pesanti allusioni sessuali.

”Bruschi- attacca Majorino-dovrebbe dimettersi all’istante per il messaggio violento diffuso via social. Un messaggio che non è solo un violento attacco e insulto nei confronti di Elly Schlein, ma è anche un violento attacco a tutte le donne”.



(9 gennaio 2025)

