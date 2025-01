Treni. Per il PD Bussolati “Mai tanti eventi disastrosi come da quando c’è Salvini”

“Per i cittadini Salvini è una tassa da pagare. Non ci sono mai stati tanti eventi così disastrosi per il trasporto ferroviario come da quando c’è lui al ministero delle infrastrutture, qualcosa deve pur voler dire. Sarà stato un altro chiodo piantato male? Diciamo la verità, dove governa la Lega, in generale dove governa il centrodestra, la mobilità sostenibile non è mai una priorità, e lo sappiamo bene in Regione Lombardia dove Trenord funziona sempre peggio. La conclusione è che i cittadini si convincono sempre più che è meglio usare l’auto”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati dopo il blocco del trasporto ferroviario avvenuto oggi a Milano Centrale.

(11 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata